Первые электрогрузовики Volvo появятся на дорогах Швеции в феврале

В Швеции в феврале на дороги выйдут два первых грузовых автомобиля от автоконцерна Volvо. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«19 февраля клиентам из Швеции поставлены первые полностью электрические автомобили Volvo Trucks: мусоровоз для компании по сбору и переработке отходов Renova и развозной грузовик для логистической компании Schenker и ее партнера-перевозчика TGM», — говорится в сообщении.

Отмечается, что серийное производство ограниченного объема для европейских рынков модели Volvo FL Electric и более мощного Volvo FE Electric будет запущено во второй половине 2019 года.

13 февраля сообщалось, что компания Honda опубликовала тизер интерьера нового концептуального электромобиля.