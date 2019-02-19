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Первые электрогрузовики Volvo появятся на дорогах Швеции в феврале

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Фото: youtube.com/FacteS
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В Швеции в феврале на дороги выйдут два первых грузовых автомобиля от автоконцерна Volvо. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«19 февраля клиентам из Швеции поставлены первые полностью электрические автомобили Volvo Trucks: мусоровоз для компании по сбору и переработке отходов Renova и развозной грузовик для логистической компании Schenker и ее партнера-перевозчика TGM», — говорится в сообщении.

Отмечается, что серийное производство ограниченного объема для европейских рынков модели Volvo FL Electric и более мощного Volvo FE Electric будет запущено во второй половине 2019 года.

13 февраля сообщалось, что компания Honda опубликовала тизер интерьера нового концептуального электромобиля.

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