Соревнования по художественной гимнастике пройдут в Пензе

В Пензе во дворце спорта «Буртасы» с 20 по 22 февраля пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике.

В соревнованиях примут участие 230 гимнасток от 14 лет и старше из 12 субъектов России, которые показали хорошие результаты в многоборье на всероссийских чемпионатах. Пензенскую область представят 11 девушек, которые выступят в индивидуальной программе, и три команды, передает ИА «Пенза-Пресс».

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал журналистам, что первые международные зимние игры «Дети Азии» внесли значительный вклад в развитие спорта на острове. Теперь около 5 тыс. жителей региона получат дополнительную возможность тренироваться. По его словам, объекты игр будут востребованы российскими спортсменами при подготовке к Олимпиадам в 2020 и 2022 годах.