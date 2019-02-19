В России испытали новое сверхпрочное стекло «Антивзлом+». Прозрачную броню разработали ученые в Санкт-Петербурге. Материал прошел нешуточные тесты — и все успешно. Не пробили из пистолета Стечкина — мощнейшего оружия спецслужб. И кувалда новому стеклу нипочем, а топор и таран дают лишь трещины. Лишь с помощью большого калибра можно сделать отверстие.

В России нет аналогов этого стекла, и оно дешевле западных материалов. С такой броней и решетка не нужна — вандалам и грабителям она не по зубам.