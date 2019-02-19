Составлен рейтинг самых скучных туристических мест

Писатель и путешественник составил необычный рейтинг: достопримечательности, которыми можно пренебречь в поездке. Бен Граундвотер считает, что в Токио нечего делать на острове Одайба. В Амстердаме переоценен музей мадам Тюссо. Сэкономить время в Лос-Анджелесе можно, не посещая «Аллею славы». В столице Италии не стоит идти к Испанской лестнице.