Галерею Айвазовского в Феодосии начнут ремонтировать в 2020 году

В Феодосии в 2020 году планируют начать капитальный ремонт картинной галереи им. И.К. Айвазовского в рамках федеральной целевой программы. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Бовтуненко.

По его словам, в 2019 году будет разработана необходимая проектно-сметная документация. Сами работы начнутся в 2020 году. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Как пояснила агентству директор феодосийской картинной галереи Татьяна Гайдук, объем работ будет зависеть от размера финансирования. После того как проектно-изыскательские работы пройдут экспертизы, будут понятны и объем работ, и стоимость их выполнения.

Директор также рассказала, что на данный момент в планах провести капитальный ремонт двух зданий и строительство фондохранилища.

Ранее в декабре сообщалось, что на реставрацию галереи художника Ивана Айвазовского в крымской Феодосии будет выделено 100 млн рублей.

Всего в галерее находится 12 тыс. единиц хранения, в том числе более 400 живописных и графических работ художника. Крымскую коллекцию маринистической живописи считают одной из крупнейших в Европе.