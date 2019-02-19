Прямой эфир

Галерею Айвазовского в Феодосии начнут ремонтировать в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Феодосии в 2020 году планируют начать капитальный ремонт картинной галереи им. И.К. Айвазовского в рамках федеральной целевой программы. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Бовтуненко.

По его словам, в 2019 году будет разработана необходимая проектно-сметная документация. Сами работы начнутся в 2020 году. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Как пояснила агентству директор феодосийской картинной галереи Татьяна Гайдук, объем работ будет зависеть от размера финансирования. После того как проектно-изыскательские работы пройдут экспертизы, будут понятны и объем работ, и стоимость их выполнения.

Директор также рассказала, что на данный момент в планах провести капитальный ремонт двух зданий и строительство фондохранилища.

Ранее в декабре сообщалось, что на реставрацию галереи художника Ивана Айвазовского в крымской Феодосии будет выделено 100 млн рублей.

Всего в галерее находится 12 тыс. единиц хранения, в том числе более 400 живописных и графических работ художника. Крымскую коллекцию маринистической живописи считают одной из крупнейших в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посещаемость музеев в Феодосии выросла в 2018 году
Гериатрический пансионат построят под Феодосией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017