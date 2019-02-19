Смоленское Поозерье получило четырех зубров из Орловской области

В Смоленское Поозерье из нацпарка «Орловское Полесье» доставили еще четырех зубров: двух самок (5–7 лет) и пару самцов (2 и 4–5 лет). Теперь на территории в общей сложности находятся 27 краснокнижных зверей.

Проект по расселению зубров действует в Полесье уже не первый год. Уже в 2019-м из орловских лесов в Смоленскую область прибыло три «девочки»: Олесса (7 лет), Олафа (5 лет), Ольвара (7 лет), передает InfoOrel.ru.

На одну из самок в нацпарке «Смоленское Поозерье» удалось повесить GPS-ошейник с передатчиком сигнала. Для этого использовался станок, изготовленный сотрудниками парка. После выпуска из вольера для передержки можно будет отследить перемещение зубриного стада.

Зубры являются последними представителями диких быков в Европе. В 20-х годах XX века вид был под угрозой полного исчезновения. Последних диких кавказских зубров застрелили на Западном Кавказе в 1926 году, а последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году в Беловежской Пуще. По данным на конец 2017 года численность зубров во всем мире составляла 7180 особей. Более 5 тыс. из них — вольные животные.