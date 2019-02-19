Почти в 550 домах Уфы отремонтируют подъезды в 2019 году

В Уфе в 2019 году планируют отремонтировать 1600 подъездов в 548 домах. Директор МБУ УЖХ Уфы Раиль Мирхайдаров рассказал о степени готовности к масштабному ремонту на оперативном совещании в городской администрации, которое состоялось во вторник, 19 февраля.

По его словам, в рамках программы, рассчитанной на шесть лет, будут отремонтированы 10 413 подъездов в 3604 домах. В нее не попали новые дома и дома, в которых был проведен капремонт за последние восемь лет, пишет «МедиаКорСеть».

Во всех домах, в которых ремонт должен начаться в этом году, уже были проведены собрания жильцов. На них люди выбрали одного из собственников, который будет уполномочен контролировать ход работ и осуществлять приемку, а также решили ряд других вопросов.

Отчеты о собраниях должны быть представлены в министерство ЖКХ республики 20 февраля. Подготовка к работам должна начаться 25 февраля. До 1 марта специалисты проведут осмотр инженерных коммуникаций, в том числе радиаторы отопления и коммуникации провайдеров.

Отмечается, что если жильцы хотят провести дополнительные работы в подъездах, то им придется вложить свои средства. Чиновники выразили мнение, что это принесет пользу и жители станут бережнее относиться к общедомовому имуществу.