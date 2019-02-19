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Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей клинику Елены Малышевой

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Арбитражный суд Москвы принял решение оштрафовать Медицинский центр Елены Малышевой на сумму в размере 100 тыс. рублей из-за «грубых нарушений» лицензионных требований по пластической хирургии. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном в картотеке суда.

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Решение было принято на основании ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения»). В ходе проверки выяснилось, что в центре Малышевой отсутствует ряд необходимых медицинских изделий. Помимо этого, были зафиксированы нарушения при проверке кадрового состава.

По данным Агентства городских новостей «Москва», сама Малышева не захотела комментировать ситуацию, посчитав размер штрафа «смешным».

«О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго», — заявила журналистам владелица центра.

6 февраля пациентка одной из клиник на Новом Арбате пожаловалась на потерю слуха после проведения пластической операции в 2017 году. По данным СМИ, хирург допустил ошибку, проколов ей слюнные железы и подъязычный нерв, из-за чего женщина частично потеряла слух. Обстоятельства инцидента уже проверяет Следственный комитет.

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