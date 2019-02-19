Авиашоу «Стрижей» и «Русских витязей» пройдет в Астрахани

В Астрахани утром 20 февраля у памятника Петру I на набережной реки Волги состоится генеральная репетиция совместного полета авиационных групп высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» и «Русские витязи».

На 22 февраля запланирована выставка военной техники и акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!», приуроченная к 60-летию со дня образования 185-го центра боевой подготовки и боевого применения, отмечает «Астрахань 24».

Гости увидят зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитный ракетный комплекс С-300, радиолокационный комплекс «Небо-М2», радиолокационную станцию «Подлёт» и всевысотный обнаружитель.

В небе над Волгой своё мастерство покажут пилотажные группы 237-го Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба на «Стрижах» и «Русских витязях».