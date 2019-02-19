В Киеве может появиться улица имени Джохара Дудаева

Постоянная комиссия Киевской городской рады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала решение присвоить одной из улиц города имя лидера чеченских сепаратистов и первого президента самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Об этом 19 февраля на своей странице в Facebook заявил муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

Он отметил, что первоначально прошли общественные слушания, на которых было предложено переименовать улицу Искровскую Соломенского района Киева в улицу Джохара Дудаева. Депутатская комиссия поддержала это решение.

Теперь, по словам Исмагилова, предложение должны поддержать киевские комиссии по самоуправлению и культуре, после чего итоговое решение будет принято на пленарном заседании киевской городской государственной администрации.

Руководитель Чечни Джохар Дудаев в середине 90-х годов прошлого века стал одним из главных виновников начала первой чеченской войны, когда заявил о своих амбициях вывести Чечню из состава России, не имея никаких законных оснований. В апреле 1996 года российские спецслужбы ликвидировали его в районе села Гехи-Чу.

С начала гражданского вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году сторонники убитого лидера чеченских сепаратистов создали так называемый добровольческий батальон имени Джохара Дудаева и сражались против донбасских ополченцев на стороне Киева.

25 января в Киеве был демонтирован памятник русскому полководцу Александру Суворову. Решение о сносе мемориала было принято экспертной комиссией при украинском министерстве культуры в конце 2018 года. Тогда глава ведомства Евгений Нищук сказал, что решение демонтировать скульптуру является важным для всей Украины и лично для него. Памятник был открыт в сентябре 1974 года к 30-й годовщине победы над фашистской Германией.