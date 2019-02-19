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Выставка «Сокровища императорского дворца Гугун» пройдет в Кремле

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Кремле 15 марта откроется выставка «Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке» в рамках обменного культурного проекта между Россией и Китаем. Об этом 19 февраля проинформировала пресс-служба Музеев Московского Кремля.

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Экспозиция будет расположена в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. Выставка посвящена церемониалу восхождения на престол, а также повседневной жизни и официальным мероприятиям двора династии Цин.

Посетители смогут ознакомиться с наиболее значимыми экспонатами богатой коллекции Музея дворца (Гугун), которые связаны с церемониалом восхождения на престол. Всего на выставке будет представлено более 100 экспонатов: символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, украшения, портреты, произведения живописи и каллиграфии, документы, мемориальные вещи, в том числе подарки самого долгоправящего китайского императора Цяньлуна его матери.

Выставка пройдет в Музеях Московского Кремля с 15 марта по 30 мая 2019 года.

В рамках обменного культурного проекта с Китаем в августе 2019 года Музеи Московского Кремля откроют в пекинском Музее дворца Гугун выставку из своего собрания «Церемониалы российского императорского двора», посвященную коронациям в Кремле.

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