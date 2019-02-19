Эпитет «легендарный» мы можем применить ко многим людям, но к Карлу Лагерфельду он относится в первую очередь. Этот человек совершил переворот в моде и сам был иконой стиля. Его фирменный высокий воротник-стоечка известен не меньше его коллекций.

Лагерфельд, наверное, единственный, кто одновременно работал сразу на три великих бренда: Chanel, Chloe и Fendi, да еще и развивал собственную марку Karl Lagerfeld. При этом все, кто пользовался его услугами, не теряли своего лица. В каждой коллекции он сохранял ДНК бренда, поэтому никогда Chanel не была похож на Fendi, Fendi никогда не был похож на Chloe. Линия Лагерфельда всегда была аутентична своему герою.

Еще будучи молодым человеком, в 1950-е годы он столкнулся в конкурсе на создание коктейльного платья с Ивом Сен-Лораном и разделил с ним награду. Два гения так никогда и не помирились после этого. Каждый из них пошел своей дорогой, но оба стали легендами. В отличие от Сен-Лорана Карл, хоть и был очень женственным художником, в то же время в дизайне оказался более жестким, брутальным. Любая его вещь имела свою мужскую, очень сильную, харизму.

Карл Лагерфельд уникален еще тем, что, помимо моды, увлекался и фотографией, музыкой, был интеллектуалом, очень много читал и всё это воплощалось в сумасшедшие арт-проекты. Когда Лагерфельд пришел в Chanel, французская пресса писала: Коко Шанель переворачивается в гробу от того, что делает Лагерфельд. Однако в итоге он сделал компанию еще более легендарной, чем та была при жизни Шанель.

В чем был его секрет? Как он сам говорил: «Мне не интересно одевать подруг Шанель и ее ровесниц. Мне интересно одевать их внучек». Он покорил новое поколение и этим совершил переворот в моде. Сейчас все старые бренды целятся в молодежь — Лагерфельд делал это с самого начала.

Считалось, что самая некрасивая часть женщины — колено. А Лагерфельд практически все платья сделал мини и очень долго продолжал укорачивать длину изделий Chanel, раздражая критиков, прежних почитателей, но завоевывая новую публику.

Лагерфельд был невероятно трудоспособен, многогранен и крайне эгоцентричен. И не скрывал этого. Он считал, что именно эгоизм заставляет художника бороться за свое имя. Лагерфельд был перфекционистом и, даже работая на несколько сильных брендов, удивлял всех, удивлял самого себя.

Его эгоцентризм имел и обратную сторону. Порой он был очень категоричен и никогда ничего не прощал. Общеизвестно, что Лагерфельд зажигал звезды — во всех проектах, как правило, участвовали его любимицы, он фактически создал Клаудию Шиффер, которая долго олицетворяла Chanel. Но он также мог и уничтожать карьеры неугодных. Известна история про французскую аристократку Инес де ля Фрессанж, которую он обожал, много с ней работал, а потом в один момент проклял.

К сожалению, мне не довелось с ним познакомиться лично. Он был очень закрытым человеком. 12 сезонов я участвовал в парижской Неделе моды. Мы находились в одном пространстве, но ни разу не пообщались. Впрочем, я несколько раз его видел — это, конечно, человек сильнейшей энергии.

Очень приятно, что Лагерфельд без снисходительности относился к русской культуре. России он даже посвятил одну из своих коллекций. Кроме того, он очень много работал с русским глянцем. Снятые им специальные фэшн-стори стали гордостью журнала Vogue.

Кроме своих коллекций Лагерфельд оставил нам и пример отношения к своей работе. У него есть знаменитая фраза: «Не бойтесь самовыражаться. Если вы работаете в деревне в хлебной лавке и вам это нравится, получайте удовольствие — не гонитесь за деньгами. Жизнь одна, вы должны в ней состояться с очень большой любовью». Думаю, всё, что он делал, сделано с большой любовью. Невозможно ради денег, ради благополучия успеть столько, сколько успел он.

Автор — модельер, глава модного дома Chapurin

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