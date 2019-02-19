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СК проводит проверку после получения травмы учеником на физкультуре в Вологде

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту получения травмы учеником на уроке физкультуры в одной из школ Вологды. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

О случившемся рассказала в одной из соцсетей мама мальчика. По ее словам, ее сын упал на скользком стадионе и получил перелом костей предплечья.

Следователям предстоит дать оценку степени тяжести полученных ребенком травм и то, как и кем обслуживается инфраструктура школы, сообщает FlashNord.

Ранее родители учеников одной из школ Уфы пожаловались на то, что детей вместо занятия физкультурой заставили чистить снег во дворе учебного заведения. И всё это происходило накануне экзамена.

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