СК проводит проверку после получения травмы учеником на физкультуре в Вологде

Правоохранительные органы проводят проверку по факту получения травмы учеником на уроке физкультуры в одной из школ Вологды. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

О случившемся рассказала в одной из соцсетей мама мальчика. По ее словам, ее сын упал на скользком стадионе и получил перелом костей предплечья.

Следователям предстоит дать оценку степени тяжести полученных ребенком травм и то, как и кем обслуживается инфраструктура школы, сообщает FlashNord.

Ранее родители учеников одной из школ Уфы пожаловались на то, что детей вместо занятия физкультурой заставили чистить снег во дворе учебного заведения. И всё это происходило накануне экзамена.