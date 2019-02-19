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Жители Рязани жалуются на стаи бездомных собак

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На стаи беспризорных собак жалуются жители поселка Дягилево, который находится на окраине Рязани. Опасно ходить по улицам не только детям, но и взрослым, которые опасаются выходить из дома поодиночке.

РИА «7 новостей» отмечает, что причина не только в бездомных собаках, но и в домашних питомцах, которых хозяева отпускают на самостоятельную прогулку. Дело в том, что в Дягилево живет много цыган, предпочитающих не держать своих собак на привязи. Специальные службы отлавливают животных, но по просьбе хозяев отпускают их.

Ранее сообщалось, что в Томске в частном жилом доме немецкая овчарка и ротвейлер насмерть загрызли новорожденную девочку. Установлено, что мама девочки, родившейся месяц назад, оставила ее в детской кроватке и вышла во двор.

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