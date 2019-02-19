Экореновацию проведут в старейшем парке Тамбова

В Тамбове проведут экореновацию старейшего в городе парка «Южный» на территории Ахлебиновской рощи. Проект студентов и ученых ТГУ им. Г.Р. Державина предусматривает обильное сложное озеленение, которое будет максимально адаптировано к климатическим особенностям.

Работы начнутся в 2019 году. Сначала специалисты из института цитологии Российской академии наук сделают заключение о санитарном состоянии всех имеющихся насаждений. Затем будут посажены новые деревья и композиции кустарников. После экореновации парк будет максимально эффективно фильтровать воздух и понижать температуру, там появятся более извилистые тропы.

По информации ИА «Онлайн Тамбов.ру», стоимость обустройства парка «Южный» составит 864 тыс. рублей. Это средства президентского гранта.

На территории ВДНХ в Москве в 2019 году организуют семь новых мест для отдыха и досуга: водный сад, экотропа, аллея для чтения и т.д. Об этом 11 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.