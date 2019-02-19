Более 10 лыжников могли быть погребены под лавиной на курорте в Швейцарии

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, она могла накрыть от 10 до 12 лыжников. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на главу города Кран-Монтана Николя Феро.

«Мы шокированы и надеемся, что людей удастся спасти», — сказал он.

Полиция кантона Вале сообщила, что лавина унесла «нескольких человек».

По словам очевидцев, на месте работают четыре вертолета, также людей ищут кинологи с собаками. Отмечается, что четыре человека были «извлечены из лавины». Об их состоянии пока не сообщается.

20 января сообщалось, что двое мужчин погибли при сходе лавин в кантонах Фрибур и Во на западе Швейцарии, еще четверо получили травмы.