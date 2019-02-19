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Турнир по любительской рыбалке проведут на озере под Орлом

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Традиционный турнир по любительской рыбалке «Два крючка» состоится 24 февраля на озере Светлая под Орлом. Его приурочат к Дню защитника Отечества.

Участие в соревнованиях сможет принять любой желающий, однако юные участники от восьми и до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых.

Как отмечает InfoOrel.ru, победителя определят по наибольшему весу пойманной им рыбы. Если вес будет равным у нескольких участников, тогда рыбу посчитают. По итогам соревнования присуждается первое, второе и третье места. Будет также номинация за самую крупную рыбу.

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