Среди руководителей МВД насчитали почти равное число мужчин и женщин

Замглавы управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России Евгений Артемов заявил, что в настоящее время 756 женщин возглавляют районные подразделения МВД, более 1,3 тыс. руководят органами предварительного дознания, сообщает 19 февраля ТАСС.

По его словам, эти цифры говорят о том, что число мужчин и женщин в руководстве полиции почти сравнялось.

Артемов добавил, что и в личных составах подразделений МВД наблюдается значительное присутствие сотрудников женского пола.

«На протяжении последних лет около 20% личного состава органов внутренних дел, а в некоторых подразделениях 30–50% составляют женщины», — сказал он.

В августе 2018 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что средняя зарплата женщин в России составляет 74% от средней зарплаты мужчин.

В марте 2017 года Валентина Матвиенко отмечала, что доля женщин, занятых на государственной службе, составляет свыше 72%. При этом в нижней палате федерального парламента женщин было 15%, в верхней — 17%, передает «РИА Новости».