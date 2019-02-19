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Члены команды главы Удмуртии похудели по его распоряжению

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Часть сотрудников команды главы Удмуртии Александра Бречалова сбросила вес. Об этом он сам объявил журналистам. По его словам, похудели все, перед кем была поставлена подобная задача. В противном случае им грозили определенные санкции.

Взвешивание проходило 15 февраля, и результат Бречалова вполне удовлетворил, отмечает ИА «Сусанин». Глава республики уверен, что «конкретно такими делами можно сделать больше, чем миллиардами рублей».

Ранее сообщалось, что в Минздраве РФ решили обсудить идею измерения охвата талии как способ профилактики производственного здоровья. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, это обычная часть физикального осмотра человека для определения индекса массы тела.

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