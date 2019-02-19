Члены команды главы Удмуртии похудели по его распоряжению

Часть сотрудников команды главы Удмуртии Александра Бречалова сбросила вес. Об этом он сам объявил журналистам. По его словам, похудели все, перед кем была поставлена подобная задача. В противном случае им грозили определенные санкции.

Взвешивание проходило 15 февраля, и результат Бречалова вполне удовлетворил, отмечает ИА «Сусанин». Глава республики уверен, что «конкретно такими делами можно сделать больше, чем миллиардами рублей».

Ранее сообщалось, что в Минздраве РФ решили обсудить идею измерения охвата талии как способ профилактики производственного здоровья. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, это обычная часть физикального осмотра человека для определения индекса массы тела.