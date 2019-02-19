Стикеры для сбора пожертвований появятся в Instagram

Функция денежных переводов через стикеры может появиться в соцсети Instagram. Об этом пишет издание TechCrunch со ссылкой на слова представителя компании.

С помощью денежных переводов через стикеры в Instagram Stories пользователи смогут поддержать аккаунты некоммерческих организаций, чью деятельность считают важной. По мнению разработчиков, таким образом благотворительные организации смогут запрашивать пожертвования от своих подписчиков, а рекламодатели — платить аккаунтам, которые принимают участие в кампаниях.

Отмечается, что в настоящее время функцию тестируют специалисты, поэтому сроки ее доступности для пользователей пока не называются, пишет «Ридус». Вместе с тем, она может появиться уже в 2019 году.

Аналогичная кнопка для сбора пожертвований уже есть в соцсети Facebook, благодаря которой благотворительные фонды смогли собрать $1 млрд.

25 января сообщалось, что исполнительный директор и основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг захотел объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.