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Стикеры для сбора пожертвований появятся в Instagram

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Функция денежных переводов через стикеры может появиться в соцсети Instagram. Об этом пишет издание TechCrunch со ссылкой на слова представителя компании.

С помощью денежных переводов через стикеры в Instagram Stories пользователи смогут поддержать аккаунты некоммерческих организаций, чью деятельность считают важной. По мнению разработчиков, таким образом благотворительные организации смогут запрашивать пожертвования от своих подписчиков, а рекламодатели — платить аккаунтам, которые принимают участие в кампаниях.

Отмечается, что в настоящее время функцию тестируют специалисты, поэтому сроки ее доступности для пользователей пока не называются, пишет «Ридус». Вместе с тем, она может появиться уже в 2019 году.

Аналогичная кнопка для сбора пожертвований уже есть в соцсети Facebook, благодаря которой благотворительные фонды смогли собрать $1 млрд.

25 января сообщалось, что исполнительный директор и основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг захотел объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

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