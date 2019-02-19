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В штабе Порошенко отвергли обвинения в подкупе избирателей

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко отвергли обвинения в нарушении избирательного законодательства, в частности в подкупе электората.

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Официальный представитель штаба Олег Медведев заявил, что их оппоненты делают такие заявления с целью дискредитации команды действующего главы государства и поднятия собственных рейтингов в информационном пространстве. По его словам, противники нынешнего руководства даже оказывают давление на агитаторов Порошенко.

«Им угрожают, безосновательно, что они будут привлечены к ответственности, будто бы за подкуп избирателей, которым они не занимаются, у них даже нет теоретически финансового ресурса», — цитирует Медведева «Интрефакс».

Он отметил, что штаб Порошенко пока не значится в числе нарушителей избирательного законодательства, в связи с чем членов команды будут защищать всеми возможными правовыми способами.

18 февраля кандидат в президенты Украины от партии «Основа» Сергей Тарута заявил, что нынешнее руководство страны пытается подкупить избирателей. По словам политика, власти прибегают к различным методам воздействия на потенциальный электорат: фальсификация, принуждение или наем.

Позднее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, также претендующая на высший государственный пост, рассказала, что Национальная полиция по ее заявлениям завела уголовные дела о подкупе голосов в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

Выборы президента Украина запланированы на 31 марта 2019 года. Всего за этот пост будут бороться 44 кандидата — рекордное число в новейшей истории страны.

Согласно февральским соцопросам, фаворитом предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 26,9% граждан страны. В тройку лидеров также вошли Порошенко (17,7%) и Тимошенко (15,8%). За ними следуют член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (9,8%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,6%) и глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (6,1%).

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