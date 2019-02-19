Жители Пензы просят власти не закрывать детский санаторий

Жители Пензы начали сбор подписей под петицией об отмене решения о приостановке работы детского санатория «Солнышко». Они утверждают, что лечение в этом санатории было весьма эффективным, а врачи — специалисты высочайшего класса.

Родители детей, которые должны были пройти курс лечения, но не смогли этого сделать, утверждают, что каких-либо альтернативных вариантов им предложено не было.

Ситуацию ИА «Пенза-пресс» прокомментировали в областном министерстве здравоохранения. По словам замминистра Марины Воробьевой, деятельность санатория действительно была приостановлена в связи с его аварийным состоянием: здание изношено на 50%, и детям там находиться нельзя.

Сейчас, сказала замминистра, власти ищут новое помещение, а коллектив санатория не расформирован. Помощь детям оказывают в областной детской больнице и других больницах, планируется строительство для амбулаторного лечения. Для того чтобы его получить, необходимо обратиться к участковым врачам и получить направление.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области начался проект «Бережливая поликлиника». Его планируют распространить на все медицинские учреждения.