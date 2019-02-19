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Новый туристический центр открылся в заповеднике «Столбы»

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На восточном входе в заповедник «Столбы» (Красноярский край) начинает работу новый туристический центр. До конца недели к зданию подведут инженерные коммуникации.

Филиал туристско-информационного центра Красноярска будет работать со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Туристы смогут заказать экскурсию, узнать о местных достопримечательностях, взять буклеты или карты перед прогулкой. Также на базе центра будут организованы занятия по оздоровительной ходьбе и бегу. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В дальнейшем павильон планируется оборудовать душевыми кабинами, ящиками для хранения одежды и местами для переодевания. Аналогичный центр уже работает на центральном входе в «Столбы».

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