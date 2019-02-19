Власти Волгограда не успевают до весны доделать зимний городок

В Волгограде в пойме реки Царицы этой зимой всё же не будет катка и трассы для тюбингов. Подрядная организация, которая занимается строительством парка зимних развлечений возле музея «Россия — моя история», не успевает завершить все намеченные на зиму работы.

Мэр Волгограда Виталий Лихачев во время совместной с губернатором инспекции объекта объяснил, что сроки сдвинулись из-за возникших трудностей с переносом и монтажом коммуникационных сетей. Таким образом, основной этап обустройства поймы будет завершен лишь к 1 мая. Речь идет о территории от интерактивного музея до Астраханского моста.

Пока же место спешат подготовить к масленичным гуляньям: рабочие к 10 марта должны разобрать строительный мусор, чтобы жители не получили травмы во время традиционного обряда сожжения чучела Масленицы, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что в Волгограде молодые ученые из России, Италии и Катая проведут областные краеведческие чтения, на которых будут обсуждать историю региона.