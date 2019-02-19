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Юрий Лоза рассказал женщинам о «правиле трех У»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Певец Юрий Лоза считает, что полезные знания о семейной жизни российским девушкам могут дать не только в церквях, но и на специализированных курсах. Таким образом артист прокомментировал высказывание депутата Госдумы Виталия Милонова о бесполезности подобных тренингов.

«Одно другому не мешает. Можно сходить на курсы, а потом в церковь. Все средства хороши, если идет речь о создании семьи», — цитирует Лозу Пятый канал.

Также певец посоветовал женщинам прислушаться к материнским советам и использовать «правило трех У» при решении любой семейной проблемы — уважать, уступать и удерживать.

Ранее 19 февраля Милонов заявил, что все женские курсы являются «суррогатом», заменяющим настоящие ценности. По его словам, всем важным для семейной жизни вещам россиянок могут научить только в церквях.

«Курсы в этом случае бесполезны. Организаторы таких курсов — мошенники», — считает он.

Сам Милонов не уточнил, о каких именно курсах идет речь. Вероятно, он имел в виду различные тренинги вроде «Искусство быть женой», «Первоклассная жена», «Я — Жена: Стратегия счастья», «Любовница, стань женой!», «Как успешно выйти замуж и стать счастливой» и тому подобное.

Между тем за последние пять лет в России стали реже заключать браки. Специалисты полагают, что данная тенденция связана с демографическим кризисом, происходившим в стране в 1990-е годы.

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