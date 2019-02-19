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Матвиенко рассказала об условиях визита Путина в Бруней

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам, что власти Брунея пригласили президента России Владимира Путина совершить официальный визит в их страну, сообщает 19 февраля «Интерфакс».

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«Я сказала, что Владимир Владимирович с удовлетворением принял это приглашение, но для его реализации нужно отработать субстантивную часть наших двусторонних отношений, наполнить этот предполагаемый визит конкретным содержанием», — сказала Матвиенко, завершающая собственный визит в Бруней.

Она добавила, что после формирования содержательной части визита, его сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Власти Брунея, по ее словам, очень ждут российского лидера.

Помимо этого, Матвиенко рассказала, что султан Брунея Хассанал Болкиах также выразил желание совершить поездку в Россию.

О визите российской делегации в Бруней во главе с Валентиной Матвиенко стало известно 18 февраля. В состав делегации вошли зампред Совфеда Ильяс Умаханов, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

У россиян были запланированы многочисленные встречи с представителями бизнеса и исполнительной власти Брунея.

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