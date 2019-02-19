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Опубликовано видео ликвидации готовившего теракт в Дагестане боевика

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Фото: РЕН ТВ
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В сети появилось видео контртеррористической операции в Дагестане, в рамках которой был ликвидирован боевик, планировавший совершить теракт. Запись была опубликована во вторник, 19 февраля, Национальным антитеррористическим комитетом (НАК).

 

Ранее в этот же день НАК сообщил о ликвидации боевика в Дербентском районе республики. При себе он имел пояс смертника, а также оружие и боеприпасы. Его опознали как Сахиба Абакарова, 1996 года рождения. Преступника ликвидировали в заброшенном здании, недалеко от которого находился его родной дом.

20 декабря пресс-служба Росгвардии сообщила, что на Северном Кавказе в течение 2018 года были ликвидированы 47 участников бандподполья и террористических ячеек.

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