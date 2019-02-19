Skoda отзывает 66 автомобилей из-за брака подушек безопасности

Чешский автопроизводитель Skoda отзывает с российского рынка 66 автомобилей Octavia. Об этом 19 февраля говорится на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Речь идет о машинах, реализованных официальными дилерами в период с 2002 по 2003 год.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что на автомобили могла быть установлена водительская подушка безопасности с повышенной влажностью пиротехнического заряда в газогенераторе. В случае ДТП от корпуса газогенератора могут отделяться фрагменты, которые могут нанести ранения водителю и пассажирам», — отмечается в сообщении.

Компания Skoda уведомит владельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

15 января сообщалось, что компания BMW отзывает в России для ремонта 684 автомобилей BMW M550i xDrive и BMW 750i (Li) xDrive серий G11/G12/G30. Поводом для отзывной кампании является программное обеспечение, которое содержит ошибки.