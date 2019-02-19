Замглавы угрозыска Ставрополья создал ОПГ по крышеванию проституции

Заместителя начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Ставропольскому краю обвинили в создании преступного сообщества. Целью полковника Сергея Рубежного было «крышевание» предоставления за деньги услуг интимного характера.

Рубежного задержали летом 2018 года. Следствие установило, что полковник МВД еще в 2015 году предложил местному сутенеру платить ему по 1 млн рублей каждый месяц за то, чтобы он покрывал его деятельность.

В итоге была организована ОПГ, в которую входили 22 человека. Каждый выполнял свою функцию: принимал звонки клиентов, возил девушек, контролировал финансы.

В деятельности группировки также принимал участие оперуполномоченный одного из отделов уголовного розыска Ставропольского края. Сейчас он тоже находится под арестом, сообщает NewsTracker.ru.

Ранее сообщалось, что в Китае могут отменить наказание для тех, кто занимается проституцией и их клиентов. Сейчас за это им грозит от 6 месяцев до двух лет лишения свободы. Во время заключения они также обязаны пройти курс перевоспитания.