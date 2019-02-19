Подтопление прогнозируют в 22 населенных пунктах Владимирской области

Во Владимирской области продолжается подготовка к весеннему паводку. По предварительным данным, в зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта населением около 4 тыс. человек.

Паводковая ситуация осложняется тем, что высота снежного покрова в 1,5–2 раза превышает средние значения. Пик половодья ожидается к 7 марта. В случае осложнения обстановки подтопление грозит 13 объектам экономики и 15 участкам автомобильных дорог. 31 населенный пункт в четырех районах может оказаться отрезан от основных территорий, там проживают более 900 человек. Об этом пишет ИА «Владимирские новости».

В случае наводнения планируется задействовать более 7,7 тыс. человек из личного состава и почти 1,7 тыс. единиц техники. Для проведения эвакуации могут быть развернуты 63 пункта временного размещения.