Депутат рады посчитал условием победы Порошенко подкуп избирателей

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев считает, что для победы на выборах Петру Порошенко придется «купить 2 млн голосов» избирателей. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

Мураев также отметил, что исход выборов во многом зависит позиции министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Если он выполнит обещание и будет пресекать все попытки подкупа, то никакие фальсификации в том объеме, который отделяет Порошенко от стоящего перед ним кандидата, не помогут действующему президенту занять даже второе место», — сказал Мураев.

Он также уточнил, что исследования «не публичного характера» доказывают, что Порошенко отстает от Юлии Тимошенко на 10%. «Получается, ему надо купить 2 млн голосов, а также применить другие схемы. Подобное утаить невозможно, если МВД будет выполнять свою задачу», — заключил он.

В интервью политик также рассказал о первом шаге, который должен сделать новоизбранный глава государства в отношении Донбасса, о возможных провокациях в Черном море и о реальных причинах недопуска наблюдателей из РФ на украинские выборы.

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