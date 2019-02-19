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В Госдуме попросили «недалеких мужланов» не навязывать женщинам роль инкубатора

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы Оксана Пушкина призвала чиновников перестать навязывать женщинам роль инкубатора. Таким образом парламентарий прокомментировала заявление губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о физиологической потребности «здравомыслящих» россиянок рожать детей.

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«Пока мы, женщины, позволяем в свой адрес подобные высказывания недалеких мужланов, они будут беспардонно делать такие заявления», — сказала Пушкина журналистам агентства городских новостей «Москва».

Депутат отметила, что дети — это «плод любви» и ответственный момент в жизни любой семьи.

«Это дело двоих — мужчины и женщины! Прекратите оскорблять и унижать женщин в публичном пространстве, навязывая им роль инкубатора», — добавила Пушкина. 

По ее словам, люди захотят иметь больше детей, если будут иметь перспективы в жизни. В том числе депутат отметила, что важно создать условия и для матерей-одиночек. Так, в 2018 году на миллион браков было зафиксировано 600 тыс. разводов, добавила она. 

14 февраля губернатор Калужской области в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил, что «любая здравомыслящая женщина» старается родить первого ребенка в любых условиях из-за физиологии, которая ее «к этому зовет». Такое заявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

В январе министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что чиновникам необходимо думать, прежде чем говорить. Таким образом глава ведомства отреагировал на участившиеся инциденты с некорректными высказываниями со стороны политиков.

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