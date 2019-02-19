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МЧС предупредило о сильном снеге в Мурманской области

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Синоптики ожидают ухудшения погодных условий в Мурманской области. МЧС предупреждает жителей региона о сильном снеге.

Осадки ожидаются вечером 19 февраля и утром 20 февраля. Непогода затронет юг Мурманской области. На дорогах из-за сильного снегопада может быть затруднено движение, пишет ИА «Би-порт».

В связи с погодной ситуацией сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок в Терском, Кандалакшском и Ковдорском районах. Водителям следует соблюдать правила движения и сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что дорожные службы переведены в режим повышенной готовности в Тамбовской области. В регионе ожидаются снегопад и повышение температуры.

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