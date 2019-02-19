Движение в районе Гостиного Двора в Москве частично перекроют 20 февраля

Движение транспорта по нескольким улицам вблизи Гостиного Двора в Москве будет перекрыто 20 февраля в связи с выступлением президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ограничения будут действовать с 05:00 до окончания мероприятия. Нельзя будет проехать на участке улицы Ильинка от Старой площади до Красной площади, а также на участке Рыбного переулка от улицы Ильинка до улицы Варварка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, перекрыто будет движение по Большому Черкасскому переулку от Малого Черкасского переулка до улицы Ильинка и по Малому Черкасскому переулку от Большого Черкасского переулка до Новой площади.

Владимир Путин 20 февраля в 12:00 мск огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На это мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.