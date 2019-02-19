Путин и Нетаньяху проведут переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры в Москве 21 февраля, сообщается на официальном сайте Кремля во вторник.

«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также собираются обменяться мнениями по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по вопросу палестино-израильского урегулирования и конфликта в Сирии. Уточняется, что Нетаньяху посетит Россию с рабочим визитом.

4 января состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии с учетом заявленного Вашингтоном намерения вывести войска из арабской республики.