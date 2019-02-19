Прямой эфир

Путин и Нетаньяху проведут переговоры в Москве

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры в Москве 21 февраля, сообщается на официальном сайте Кремля во вторник.

«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также собираются обменяться мнениями по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по вопросу палестино-израильского урегулирования и конфликта в Сирии. Уточняется, что Нетаньяху посетит Россию с рабочим визитом.

4 января состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию в Сирии с учетом заявленного Вашингтоном намерения вывести войска из арабской республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах
Нетаньяху подтвердил нанесение ударов по иранским целям в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017