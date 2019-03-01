По большому счету: лимит вложений в ИИС предлагают поднять в 2,5 раза

Депутаты обсуждают с профессиональным сообществом возможность увеличения предельного взноса на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС ). Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Мера нужна для привлечения на рынок активных трейдеров. По словам президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого, который принимает участие в обсуждении вопроса, взнос может вырасти с нынешних 1 млн до 2–2,5 млн рублей . Сейчас ИИС используют консервативные игроки, которые получают налоговый вычет первого типа — в размере 13% с 400 тыс. рублей ежегодно. За два последних года государство выплатило их владельцам 17,5 млрд рублей, и это не считая полученной на счет доходности.

Программу ИИС планируют развивать. В частности, сейчас обсуждают варианты, при которых можно сделать привлекательным для инвесторов второй тип налогового вычета, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эта модель подразумевает льготу по НДФЛ в размере полученной по ИИС прибыли за три года. Сейчас она непопулярна среди инвесторов: большинство получает первый тип вычета — каждый год по 13% с 400 тыс. рублей, то есть 52 тыс. рублей.

Как рассказал «Известиям» президент НФА Василий Заблоцкий, принимающий участие в обсуждении вопроса по развитию ИИС в рамках рабочей группы, максимальный лимит на счету может быть повышен до 2–2,5 млн рублей с нынешнего 1 млн. Это экономически обоснованная сумма, при которой второй тип налогового вычета станет интересным инвестору. О том, что речь идет именно о такой сумме «Известиям» рассказали еще два источника, принимающие участие в обсуждении инициативы .

Предложения подготовила рабочая группа игроков рынка, их будут рассматривать в ЦБ и Минфине, сказал Василий Заблоцкий. В Центробанке «Известиям» заявили, что в данный момент вопросы увеличения взносов на ИИС регулятором не обсуждаются. В Минфине на момент публикации не ответили на запрос «Известий» о возможном повышении лимита. Ранее замглавы ведомства Алексей Моисеев заявлял, что Минфин планирует развивать программу ИИС, а возможно, и расширять.

Индивидуальные инвестиционные счета появились в России в 2015 году, их целью было преобразовать накопительный потенциал россиян в инвестиционный, то есть привлечь деньги на фондовый рынок. Для этого власти и предложили два типа налогового вычета для инвесторов.

Справка «Известий» По данным департамента рынка акций Московской биржи, самые популярные инструменты, которые частные инвесторы покупают на ИИС, по итогам 2018 года распределились так: на акции приходится 50%, государственные облигации (ОФЗ) — 27,4%, корпоративные облигации — 19,4% и биржевые фонды — 3,2%.

Статистика показывает, что доходность по ИИС выше, чем по обычным брокерским счетам, отметил заместитель генерального директора «Открытие Брокер» Андрей Салащенко. Однако второй тип налоговой льготы абсолютно непривлекателен для инвесторов, добавил он. Чтобы его использовать, нужно получить доходность в 60–70% годовых в среднем за три года, а это практически невозможно, говорит Андрей Салащенко. И чтобы такой тип вычета стал интересным, сумма на ИИС должна быть 1,9 млн рублей и выше — тогда при доходности от 10% в год можно говорить об условном паритете с первым типом налоговой льготы. Сейчас инвестор может получать 52 тыс. рублей ежегодно, просто держа на счету 400 тыс. рублей.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), за 2017 и 2018 годы бюджет вернул в качестве инвестиционных налоговых вычетов 17,5 млрд рублей. Из них 6,6 млрд рублей в 2017 году и 10,95 млрд рублей в 2018-м. Как рассказали «Известиям» в Московской бирже, на 11 февраля россияне открыли 647 тыс. ИИС — за последний год их количество выросло более чем вдвое.

Первый тип налогового вычета с гарантированным возвратом 13% выбирают 80% клиентов, отметил президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. Большинство владельцев ИИС предпочитают консервативные и умеренные стратегии с большой долей облигаций, которые и так освобождены от налога на прибыль, а налоговый вычет первого типа позволяет повысить доходность этих стратегий, сохранив надежность, близкую к уровню банковских депозитов, добавил эксперт. По его словам, увеличение максимального размера взноса может вызвать интерес к ИИС со стороны активных трейдеров, однако вряд ли изменит ситуацию радикально.