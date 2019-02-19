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В Приморье за сутки ликвидировали 137 возгораний травы

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В 16 муниципалитетах Приморского края в течение суток происходили палы сухой растительности. Пожарные ликвидировали 137 возгораний.

Всего с начала года зафиксировано около 2,4 тыс. выездов на подобные пожары. Трава горела в Черниговском, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском, Шкотовском, Партизанском, Ханкайском, Хорольском районах. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

По словам специалистов, возникновению пожаров способствует сухая погода, а из-за ветра огонь может быстро распространяться на больше территории.

Ранее сообщалось, что 18 и 19 февраля противопожарный режим введен в трех муниципалитетах Приморского края. По последним данным, в регионе зафиксирована 71 тепловая аномалия.

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