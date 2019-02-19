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Оззи Осборн отменил концерты в рамках прощального тура из-за болезни

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Фото: Global Look Press/CTK/Michal Kamaryt
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Основатель группы Black Sabbath британский рок-музыкант Оззи Осборн из-за пневмонии отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии, которые должны были пройти в рамках прощального международного турне No More Tours II («Больше никаких туров II»). Об этом написала на своей странице в Twitter жена музыканта Шэрон Осборн.

«Врачи посоветовали ему оставаться дома еще в течение шести недель для полного восстановления», — сообщила она, уточнив, что ее мужа перевели из отделения интенсивной терапии, так как он идет на поправку.

По данным BBC News, Осборн в рамках турне должен был выступить в Сиднее, Мельбурне, Крайстчерче, Окленде и Токио. В настоящий момент нет информации о переносе концертов на другие даты.

7 февраля о проблемах со здоровьем музыканта сообщила его супруга Шэрон. По ее словам, у Осборна возникли осложнения после гриппа. Жена и дети рокера три дня провели у его постели в частной клинике.

В конце января Осборн говорил, что страдает от гриппа и бронхита, в связи с чем перенес европейскую часть гастролей No More Tours II на сентябрь.

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