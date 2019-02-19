Продавец в Подмосковье обокрала покупателя на 100 тыс. рублей

Полицейские в Московской области задержали 30-летнюю женщину по обвинению в краже денег и документов. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел еще в августе 2018 года, однако правоохранители задержали ее только сейчас. Подозреваемая жительница Тверской области работала продавцом на рынке в Шаховской. Уличив момент, когда покупательница была увлечена выбором товара, она похитила из ее сумки деньги, паспорт, сберегательную книжку и банковскую карту с пин-кодом. После этого она в банкомате обналичила 50 тыс. рублей и купила в ювелирном магазине две золотые цепочки, произведя оплату банковской картой. Общая сумма материального ущерба составила больше 100 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы, пишет сайт kp.ru. Злоумышленницу заключили под стражу.

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