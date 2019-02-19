Дорожники Тамбовской области переведены в режим повышенной готовности

В Тамбовской области синоптики прогнозируют мокрый снег и усиление ветра. Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Согласно прогнозам, 20 и 21 февраля в регионе пройдет мокрый снег с дождем. Ветер усилится до 15 м/с, при этом столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. На расчистку трасс в Тамбовской области может быть направлено 39 единиц техники. Количество машин будет регулироваться в зависимости от обстановки на дорогах, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Контроль за ситуацией на трассах проводится с помощью системы метеонаблюдения, которая установлена вдоль федеральных дорог. Водителям рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов при сложных погодных условиях.