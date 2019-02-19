Новый речной вокзал построят в Уфе

В Уфе на проектируемой территории набережной Белой планируют построить речной вокзал, ресторан и подземный пешеходный переход, который соединит причал с монументом Дружбы.

Согласно проекту, речной вокзал с кафе будет трехэтажным. Также на набережной хотят построить ресторан на 128 гостей и пешеходный переход под Сочинской улице. Его оснастят лифтами для удобства маломобильных граждан, пишет ИА «Башинформ».

Помимо этого, на набережной планируют организовать террасированные пешеходные променады. На них предлагают разместить вело- и беговые дорожки.

По утвержденному городской администрацией проекту планировки и межевания также будет реконструирован подземный переход под проспектом Салавата Юлаева длиной 121 м. Он простоял закрытым почти 30 лет.