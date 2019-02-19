Прямой эфир

Новый речной вокзал построят в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уфе на проектируемой территории набережной Белой планируют построить речной вокзал, ресторан и подземный пешеходный переход, который соединит причал с монументом Дружбы.

Согласно проекту, речной вокзал с кафе будет трехэтажным. Также на набережной хотят построить ресторан на 128 гостей и пешеходный переход под Сочинской улице. Его оснастят лифтами для удобства маломобильных граждан, пишет ИА «Башинформ».

Помимо этого, на набережной планируют организовать террасированные пешеходные променады. На них предлагают разместить вело- и беговые дорожки.

По утвержденному городской администрацией проекту планировки и межевания также будет реконструирован подземный переход под проспектом Салавата Юлаева длиной 121 м. Он простоял закрытым почти 30 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Место для установки памятника Нурееву выбрали в Уфе
Коттеджные поселки построят под Уфой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017