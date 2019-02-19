У губернатора Левченко нашли незадекларированный трехэтажный дом

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, возглавляющий регион с октября 2015 года, систематически не вносит в ежегодную декларацию объекты недвижимости и земельные участки, которые принадлежат ему или которыми он владеет на условиях долгосрочной аренды, сообщает 19 февраля издание «Восточно-Сибирская правда».

По данным журналистов, в 2015 году Левченко взял в аренду на 47 лет участок № 7 площадью почти 13 соток на улице Лесная в поселке Ново-Разводная под Иркутском. Через год политик приобрел в собственность соседний участок № 5 площадью 12 соток.

С тех под на площади примерно в 25 соток появились трехэтажный особняк, гостевой дом и помещение для персонала.

При этом, как отмечает издание, в обязательных декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы Левченко не отразил аренду участка № 7, а также не стал упоминать о постройках, ни одна из которых не поставлена на учет и не оформлена в собственность.

Однако журналисты выяснили, что коттедж обитаем, и абонент Сергей Георгиевич Левченко оплатил с марта по май 2018 года счета за электроэнергию на сумму почти в 60 тыс. рублей.

В декларации Левченко за 2017 год раскрыт доход почти в 5 млн рублей, два земельных участка (838 и 1283 кв. м, первый — в пользовании), квартира площадью 90,1 кв. м и гараж на 18 кв. м (всё — в пользовании). Супруга политика в том же году отчиталась о доходе в 7,6 млн рублей, трех квартирах, гараже и автомобиле Audi Q7.

5 февраля сообщалось, что в следственном департаменте МВД начали проверку по факту незаконной охоты губернатора Иркутской области.

1 февраля стало известно, что надзорные органы заподозрили Левченко в растрате бюджетных денег.