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Генеральную схему озеленения создадут в Сочи

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Схема озеленения курорта будет создана в Сочи. Работу проведут в рамках национального проекта «Экология».

О создании схемы сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Андрей Платонов. С его слов, работы по разработке схемы уже начались. Платонов считает, что к работе необходимо привлекать детей и подростков, чтобы приобщать их к культуре охраны окружающей среды, пишут «Кубанские новости».

Ранее сообщалось, что на территории Омска высадят рекордное количество растений. В ходе весеннего благоустройства город украсят 2,5 тыс. деревьев и порядка 16 тыс. кустарников. Наибольшее количество насаждений запланировано на Иртышской набережной.

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