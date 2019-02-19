Омбудсмен Кузнецова открыла первый Форум отцов в Екатеринбурге

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова открыла в Екатеринбурге первый Форум отцов, в рамках которого рассказала участникам о роли отца в семье. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает «Российская газета».

Кузнецова подчеркнула, что обязанности главы семейства могут отличаться в зависимости от нужд ребенка.

«Обычно, мама — это пожалеть, погладить, поговорить по душам, приголубить, накормить, одеть, причесать, а папа — это защита. Папа — это строгие, четкие, понятные задачи, приоритеты, которые строятся в семье», — сказала она.

Омбудсмен также поблагодарила всех присутствующих на мероприятии за работу в региональном «Совете отцов».

Кузнецову переназначили на пост уполномоченного по правам ребенка на пятилетний срок 16 января. Детским омбудсменом Анна Кузнецова была назначена в сентябре 2016 года