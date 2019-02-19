Подозреваемую в убийстве вахтовика женщину задержали в Алтайском крае

В Павловском районе Алтайского края раскрыли убийство 43-летнего местного жителя, который работал вахтовым методом. Обвинение предъявили 49-летней сожительнице его брата, сообщает СУ СКР по краю.

Сообщение об исчезновении мужчины поступило 5 февраля 2019 года. Правоохранительные органы получили информацию о том, что пропавший работал вахтовым методом и мог уехать в другой регион, но вскоре удалось установить криминальный характер исчезновения, пишет altapress.ru.

В подполе дома, где раньше жил вахтовик, были обнаружены его вещи, в грунте — тело с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, в начале февраля между мужчиной и сожительницей его брата возник конфликт, в ходе которого женщина минимум четыре раза ударила топором оппонента. В момент происшествия оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.