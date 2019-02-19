Познер публично извинился за неудачную шутку о китайцах

Журналист Владимир Познер публично извинился за шутку о китайцах в документальном фильме из серии путешествий Познера и Ивана Урганта «Самые. Самые. Самые» о странах Скандинавии и Финляндии. Во вторник Общественная коллегия по жалобам на прессу рассматривала заявление архитектора Туяны Басановой, которую оскорбили слова телеведущего «Я не окосел?». Материалы с заседания опубликованы на сайте организации.

«Это была, на мой взгляд, очень неудачная шутка. На самом деле я понимаю отлично реакцию госпожи Басановой. Я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения», — заявил на заседании Познер.

По словам журналиста, он очень неудачно сострил и не хотел никого обидеть.

«Точно я не расист, я даже не считаю нужным долго об этом говорить», — добавил он.

Примерно на 34-й минуте одной из серий документального фильма «Самые. Самые. Самые» известный телеведущий произносит: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто, вы знаете… Я не окосел, нет?» — напоминает телеканал «360».

8 февраля Познер не исключил в эфире программы «Абонент недоступен» на латвийском канале, что откажется от атеизма и начнет верить в Бога. По его словам, он предпочитает не зарекаться и не утверждать, что что-либо никогда не произойдет.