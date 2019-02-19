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Порошенко назвал число погибших военных с начала конфликта в Донбассе

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время конфликта в Донбассе погибло почти 3 тыс. украинских военнослужащих. ТОб этом он сказал во вторник, 19 февраля, во время выступления в Верховной раде.

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«2949 воинов отдали свои жизни за то, чтобы мы имели возможность менять государство, и мы не утратим этот шанс», — цитирует украинского лидера «РИА Новости».

1 февраля начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Украины Максим Комиссаров рассказал, что за время военных действий в Донбассе погибло около 2,5 тыс. мирных жителей. По его словам, среди погибших — 242 ребенка. 

19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за четыре с половиной года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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