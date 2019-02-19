Использование вейпов ограничат в Ростовской области

Депутаты Ростовской области доработали закон, касающийся продажи и использования электронных сигарет. Обновления предусматривают ограничение количества мест, где можно пользоваться вейпами.

С лета 2018 года запрещена продажа вейпов несовершеннолетним. Депутаты доработали законопроект и внесли новые поправки. Согласно им, использование вейпов запрещено не только возле спортивных объектов, образовательных и медицинских учреждений, но также и в общественном транспорте, лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и на пляжах. Об этом пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что инициативу по запрету продажи вейпов несовершеннолетним выдвинули представители молодежных движений. По их словам, исследования доказывают вредность электронных сигарет.