Прямой эфир

Использование вейпов ограничат в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Ростовской области доработали закон, касающийся продажи и использования электронных сигарет. Обновления предусматривают ограничение количества мест, где можно пользоваться вейпами.

С лета 2018 года запрещена продажа вейпов несовершеннолетним. Депутаты доработали законопроект и внесли новые поправки. Согласно им, использование вейпов запрещено не только возле спортивных объектов, образовательных и медицинских учреждений, но также и в общественном транспорте, лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и на пляжах. Об этом пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что инициативу по запрету продажи вейпов несовершеннолетним выдвинули представители молодежных движений. По их словам, исследования доказывают вредность электронных сигарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажу вейпов подросткам запретили в Псковской области
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017