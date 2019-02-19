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Энергетик рассказал о непредсказуемом состоянии ГТС Украины

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Фото: TASS/ZUMA/Danil Shamkin
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Европейские компании не хотят зависеть от поставок газа через газотранспортную систему Украины, которая находится в крайне низком техническом состоянии и требует миллиарды долларов вложений на модернизацию, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ранее, 18 февраля, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле заявил, что запуск проекта «Северный поток – 2» покончит с «временами украинской монополии» в вопросах транзита газа. Критику со стороны Варшавы и Киева в сторону газопровода Зеле назвал «прозрачной и продвинутой», за которой стоит «экономический интерес в плате за транзит». Однако «Северный поток – 2» не позволит странам Восточной Европы устанавливать слишком высокие цены, считает Зеле. В то же время глава OMV призвал поддерживать все транзитные маршруты, в том числе через Украину, так как «Европа нуждается в гораздо большем количестве газа в долгосрочной перспективе из-за отказа от атомной энергии и угля».

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Согласно данным аудита ГТС Украины в 2011 году, на ее ремонт и частичную модернизацию требовалось вложить более $5 млрд, или примерно по $750 млн в год, рассказал Фролов.

«Деньги эти не вкладывались, не вкладываются и не будут вкладываться. Последний, кто этим интересовался, был [Виктор] Янукович (бывший президент Украины. — «Известия»). При том он заинтересовался этим, когда в 2011 году ввели в строй первую нитку «Северного потока». ГТС Украины находится в непредсказуемом состоянии. Единственное, что мы объективно знаем о состоянии ГТС Украины, что оно ухудшается ежегодно», — отметил эксперт.

Он добавил, что Украина в лице «Нафтогаза» пару лет назад отменила частичную модернизацию одного из газопроводов с заменой газоперекачивающих агрегатов, мотивировав это строительством Россией «Северного потока – 2».

Фролов полагает, что такая позиция является наследием газовой монополии. «То есть у людей нет понимания, что они находятся в конкурентной среде, они находятся в конкурентной ситуации, когда им нужно доказывать свои выгоды прокачки газа через свою территорию, предлагать более выгодные и интересные условия. Нет, они привыкли говорить с позиции силы», — подчеркнул замгендиректора Института национальной энергетики.

Именно поэтому австрийцы, которые получают газ через территорию Украины, не хотят оставлять свое будущее в заложниках у Киева, который не работает над модернизацией своей ГТС, добавил эксперт.

12 января посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма немецким компаниям, предложив «задуматься о репутации и своем будущем» и пригрозив санкциями из-за газопровода. Поступок дипломата осудили в партии «Христианско-демократический союз».

Проект «Северный поток – 2» включает в себя строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Запуск запланирован на 1 января 2020 года.

Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

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