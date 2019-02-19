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Посольство РФ ответило на статью с восхвалением солдат «голубой дивизии»

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Фото: commons.wikimedia.org/Edescas
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Посольство России в Мадриде раскритиковало статью испанской газеты ABC о «героизме» солдат «голубой дивизии», а также напомнило, что добровольцы оказывали помощь гитлеровской армии во время блокады Ленинграда. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном 19 февраля в соцсети Facebook.

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Представители посольства призвали авторов помнить об историческом контексте этих событий.

«Разве можно гордиться оказанием помощи нацистам в удержании блокады, которая продлилась 872 дня и унесла около миллиона жизней жителей Ленинграда, большинство которых погибли от голода», — говорится в сообщении.

В опубликованном материале издание называет солдат «голубой дивизии» «бесстрашными и храбрыми бойцами», которые «достойно сопротивлялись» Красной армии, пишет «РИА Новости». Вместе с тем подчеркивается, в каких «тяжелейших условиях» находились испанские отряды. Особо автор отмечает «подвиг» солдат «голубой дивизии» в боях под Волховом в 1943 году.

«Читая о «героизме» солдат «голубой дивизии», можно понять стремление автора опровергнуть слова немецкого генерала (Франца – Ред.) Гальдера: «Если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать - скорее всего, это испанский герой», — указано в комментарии посольства. В ведомстве также отметили, что большая часть читателей в комментариях к статье выразили позицию, схожую со мнением российского посольства.

Ранее немецкая журналистка Зильке Бигальке в своей статье для газеты Süddeutsche Zeitung осудила проведение парада в честь 75-й годовщины снятия блокады с Ленинграда. В Госдуме РФ призвали немецких журналисты должны быть аккуратнее в высказываниях по поводу этого события.

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